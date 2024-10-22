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Стрелял в лицо знакомому: выпущенного под залог в 16 млн тенге шымкентца арестовали

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 18:01 Фото: pexels
В Шымкенте пересмотрели решение следственного суда по поводу мужчины, подозреваемого в стрельбе по знакомому, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что его не стали брать под стражу на время досудебного расследования, а отпустили под залог в 16 млн тенге. Как выяснилось, на такое решение следственным органом была подана апелляционная жалоба.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента от 22 октября 2024 года постановление специализированного следственного суда об избрании меры пресечения в виде "залога" в отношении подозреваемого Т. отменено. В отношении подозреваемого Т. санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" на 2 месяца", – рассказали в пресс-службе суда города Шымкента.

Постановление вступило в законную силу.

Остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

22 октября стало известно, что в одном из кафе Шымкента во время возникшей ссоры мужчина дважды выстрелил в лицо оппоненту.

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