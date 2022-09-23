В Уральске полицейский сбил человека насмерть и скрылся с места ДТП

Полицейские назначили служебное расследование. Они пообещали принять самые жесткие меры в отношении сотрудника и его руководителей, сообщает Zakon.kz.

В Уральске капитан полиции сбил насмерть человека, после чего скрылся с места ДТП. Об этом рассказал начальник Управления дознания Ерлан Джаксыбаев.

Авария произошла в ночь на 18 сентября по улице Бауыржана Момышулы. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.

У нас начались оперативно-розыскные мероприятия, было зарегистрировано досудебное расследование по статье 345 части 3 “Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека” и статье 347 “Оставление места ДТП”. Водитель скрылся с места происшествия, но он был нами установлен и задержан. Он является действующим сотрудником органов внутренних дел. Ерлан Джаксыбаев

Автомобиль полицейского водворили на штрафстоянку.