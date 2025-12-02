Суд смягчил приговор водителю, который сбил полицейского и скрылся с места ДТП

В Жамбылской области суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором в результате наезда пострадал полицейский, сообщает Zakon.kz.

После того, как в августа 2025 года водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил сотрудника полиции, Жамбылский областной суд пересмотрел уголовное дело в апелляционном порядке.

2 декабря 2025 года вынесено судебное решение в отношении осужденного Н. по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 380 УК).

"Судом первой инстанции установлено, что в августе 2025 года гражданин Н. снял номерные знаки со своего автомобиля, купил пиво и по дороге выпил его. Управляя автомобилем на высокой скорости на трассе Западный Китай – Западная Европа и нарушая правила дорожного движения, мужчина не подчинился требованию полиции об остановке, увеличил скорость и скрылся. Сотрудник полиции, получивший сообщение о том, что в направлении города Тараза движется автомобиль правонарушителя, принял меры к остановке автомобиля, однако Н. совершил на него наезд", – отмечается в материалах суда.

Вскоре, после того как правонарушитель израсходовал все топливо, он был задержан.

Вина гражданина Н. была доказана показаниями сторон, видеозаписями, протоколами и другими материалами дела. Прокурор просил назначить подсудимому 2 года лишения свободы. Сам Н. признал вину и просил прощения у потерпевшего. При этом потерпевший полицейский отметил, что не прощает подсудимого, а решение оставляет на усмотрение суда.

"Санкция ч. 3 ст. 380 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Но суд района Турара Рыскулова признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и положительную характеристику", – сказано в приговоре суда.

Приговором суда Н. признан виновным по ч. 3 ст. 380 УК, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Однако приговор обжалован адвокатом подсудимого.

В результате заседания судом апелляционной инстанции приговор суда изменен – с учетом наличия малолетних детей и отсутствия судимостей осужденному Н. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее стало известно, что в селе Бейнеу Мангистауской области камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения патрульного автомобиля с легковым автомобилем Toyota Camry. Как выяснилось, на полной скорости в полицейскую машину влетел подросток.