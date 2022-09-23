Визит-центр "Иссык" построят в Алматинской области

23 сентября на встрече акима Алматинской области Марата Султангазиева с населением Енбекшиказахского района стало известно, что в скором времени в районе построят визит-центр, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава области, Енбекшиказахский район обладает высоким туристическим потенциалом. Туристов с каждым годом становится больше. Поэтому необходимо создать для них все комфортные условия.

К слову, в районе имеется 15 мест размещения, где в прошлом году обслужили более 12,5 тыс. посетителей, что в два раза больше, чем в 2020 году. Два года назад этот показатель составлял 6,2 тыс. человек.

Объем оказанных туристско-оздоровительных услуг по сравнению с 2020 годом вырос в три раза. Количество туристов увеличивается, ведь здесь есть много прекрасных мест. Начиная от медвежьего водопада до Иссыкских курганов. Необходимо организовать соответствующую работу по расширению туристического потенциала района. Марат Султангазиев

В завершение аким Алматинской области поручил ответственным лицам внести предложения по строительству визит-центра "Иссык" с целью популяризации его среди казахстанцев и иностранных гостей и взять на особый контроль завершение строительства и реконструкции всех запланированных в установленные сроки объектов.