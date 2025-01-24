Экс-аким Талдыкоргана стал заместителем акима Алматинской области

У акима Алматинской области Марата Султангазиева появился новый заместитель, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня из сайта областного акимата.

"Распоряжением акима Алматинской области Асет Дуйсебекович Масабаев с 23 января 2025 года назначен заместителем акима Алматинской области", – говорится в сообщении, опубликованном 24 января.

Фото: Telegram/almatregion

Асет Масабаев родился в 1985 году, имеет высшее образование. В 2008 году окончил Алматинский энергетический и телекоммуникационный институт по специальности "Электрэнергетические системы и сети", в 2014 году – Академию экономики и права по специальности "Финансы", а также Российский университет дружбы народов по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2007 году электромонтером в АО "Алматы электрические станции". За годы своей карьеры занимал различные должности: главный энергетик ТОО "Наз", технический директор ТОО "Алмаз и КЮС", ведущий специалист, начальник отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, заместитель акимов Жетысуйского и Медеуского районов Алматы, главный инспектор аппарата акима Алматы, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместитель, руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, аким Медеуского района Алматы, аким Талдыкоргана Жетысуской области.

До нового назначения, с 16 августа 2024 года и по настоящее время, работал управляющим директором частной компании.