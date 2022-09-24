Европейские специалисты рассказали, как сбалансировать питание и избежать детского ожирения в Казахстане

Мероприятие посетили порядка 400 участников, среди них были представители ВОЗ, Сената РК, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, акимата города Алматы, Национального центра общественного здравоохранения, Фонда социального медицинского страхования, консульства КНР, медицинских университетов, практического здравоохранения Республики Казахстан, а также ведущие эксперты дальнего и ближнего зарубежья.

В рамках мероприятия почетные гости и ведущие эксперты обсуждали вопросы по совершенствованию медико-социальной помощи населению, учитывая анализ пройденного этапа пандемии COVID-19.

Во время дискуссии руководитель европейского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, руководитель программы по питанию, физической активности и ожирению Жоао Бреда (Joao da Silva Breda) рассказал гостям и участникам конгресса об основных проблемах качества предоставления медицинских услуг и поделился опытом ВОЗ в решении актуальных вопросов повышения качества медицинской помощи.

Фото: Zakon.kz

Докторспециализируется в вопросах диетологии и является кандидатом наук и автором ряда научных публикаций, в списке его трудов есть бестселлер в области детского питания, изданный в Португалии.

Фото: Zakon.kz

Профессор рассказал, что его книгу по вопросам правильного питания детей можно адаптировать для Казахстана в качестве рекомендаций по питанию детей от рождения и старше.

Литература также содержит в себе полезные рекомендации по питанию женщины во время беременности и в период лактации, так как рацион матери очень важен для гармоничного развития плода и грудного ребенка. Автор включил в свой труд и основы питания для детей после грудного вскармливания, когда в детское меню добавляются другие пищевые продукты.

Несмотря на то, что моя книга основана на культуре питания Португалии, возможно, мой труд будет полезен для выстраивания программы по правильному питанию для детей в Казахстане. Я надеюсь, что такую литературу оценят местные специалисты в области диетологии и нутрициологии, ученые и просто обычные люди. Я хотел этим трудом донести важность качества питания детей. Жоао Бреда

Как подчеркнул доктор, в основе правильного питания в совокупности лежат три составляющих: семья, социум и образование. Именно они обеспечивают профилактику ожирения.

Со слов Жоао Бреда, полезные привычки, и не только в питании, необходимо прививать детям с раннего возраста и усиливать это дисциплиной в период обучения с первых дней начальной школы.

В основе профилактики ожирения лежит не только полезный рацион, но и правильная физическая активность. Все эти базовые правильные привычки формируют в будущем качество и продолжительность нашей жизни.

– По рекомендации всех специалистов в области диетологии, для избежания проблем с набором избыточной массы тела и профилактики ожирения прежде всего у детей необходимо в целом исключить из рациона вредную пищу, такую как фаст-фуд, газированные напитки, энергетики, излишнее употребление сладостей и так далее, – заключил доктор Бреда.

Фото: Zakon.kz

Программа конгресса включала в себя пять актуальных направлений, среди них развитие и перспективы общественного здравоохранения, качество медицинской помощи и многое другое.