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Сборная Казахстана прилетела в Азербайджан на матч Лиги наций

Сборная РК прилетела в Азербайджан Фото: Instagram/kff_team
Предстоящая игра с Азербайджаном для Казахстана турнирного значения иметь не будет, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана прибыла в Баку, где проведет заключительный матч этого розыгрыша Лиги наций против команды Азербайджана, сообщает Sports.kz.

Матч Азербайджан — Казахстан состоится 25 сентября и начнется в 22:00 по астанинскому времени.

Сборная Казахстана досрочно заняла первое место в группе 3 дивизиона С, набрав 13 очков в пяти матчах.

Актуальное положение команд в группе таково: Казахстан — 13 очков, Азербайджан — 7 очков, Словакия — 6 очков, Беларусь — 2 очка.

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