Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Лишил Афганистан статуса союзника Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден объявил, что лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий меморандум главы государства в пятницу, 23 сентября распространил Белый дом.

Властью, предоставленной мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, настоящим прекращаю отнесение Афганистана к числу основных союзников США вне НАТО. Президент США Джо Байден

Вашингтон признал Афганистан одним из своих основных союзников вне Североатлантического альянса в июле 2012 года. В июле 2022 года Байден официально уведомил американский конгресс о намерении лишить Афганистан этого статуса.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты создают в Женеве фонд, в который переведут $3,5 млрд из замороженных финансовых средств Афганистана.

В настоящее время статус основного союзника США вне НАТО распространяется почти на 20 стран.

Талибы* 15 августа 2021 года вошли в Кабул, взяв весь Афганистан под контроль. Тогда же президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

* Организация, запрещенная в Казахстане 

Читайте также

Новая Зеландия призвала Совбез ООН отменить право вето

Таиланд отменит все ограничения на въезд для туристов

Кул-Мухаммед прокомментировал слова российского депутата о "скользком пути Казахстана"

Константин Вноровский
Байден Джо Афганистан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Казахстан Россия граница
О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
эксперт, политолог, геополитическая ситуация в мире
Эксперт объяснил, чем может грозить Казахстану частичная мобилизация в РФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления