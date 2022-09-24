Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден объявил, что лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий меморандум главы государства в пятницу, 23 сентября распространил Белый дом.

Властью, предоставленной мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, настоящим прекращаю отнесение Афганистана к числу основных союзников США вне НАТО. Президент США Джо Байден

Вашингтон признал Афганистан одним из своих основных союзников вне Североатлантического альянса в июле 2012 года. В июле 2022 года Байден официально уведомил американский конгресс о намерении лишить Афганистан этого статуса.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты создают в Женеве фонд, в который переведут $3,5 млрд из замороженных финансовых средств Афганистана.

В настоящее время статус основного союзника США вне НАТО распространяется почти на 20 стран.

Талибы* 15 августа 2021 года вошли в Кабул, взяв весь Афганистан под контроль. Тогда же президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

* Организация, запрещенная в Казахстане