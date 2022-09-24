Лукашенко заявил, что ему "осточертело" быть президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему президентство "уже осточертело", но некоторые обстоятельства заставляют оставаться на этом посту, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказал 23 сентября во время общения с журналистами в мемориальном комплексе "Хатынь", пишет агентство БелТА.

Он также сообщил, что находится под давлением.

Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Он отметил, что если "приведет к власти нормальных людей", то гарантии, что они смогут "удержать власть", нет.

И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю. Президент Беларуси Александр Лукашенко

В начале января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он уйдет на покой, если белорусский народ примет соответствующее решение. Также он подчеркнул, что уже сделал свое дело.