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Лукашенко заявил, что ему "осточертело" быть президентом

Заявил, что ему "осточертело" быть президентом Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему президентство "уже осточертело", но некоторые обстоятельства заставляют оставаться на этом посту, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказал 23 сентября во время общения с журналистами в мемориальном комплексе "Хатынь", пишет агентство БелТА.

Он также сообщил, что находится под давлением.

Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести.Президент Беларуси Александр Лукашенко

Он отметил, что если "приведет к власти нормальных людей", то гарантии, что они смогут "удержать власть", нет.

И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю. Президент Беларуси Александр Лукашенко

В начале января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он уйдет на покой, если белорусский народ примет соответствующее решение. Также он подчеркнул, что уже сделал свое дело.

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