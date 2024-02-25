"Пойду. Передайте им": Лукашенко заявил, что будет снова баллотироваться в президенты

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в 2025 году в седьмой раз принять участие в президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БелТА, об этом Лукашенко сообщил после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов.

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду! И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно – ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", – заявил он.

Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси 30 лет. Впервые он победил на выборах президента страны в 1994 году.

Ранее, 28 января 2024 года Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Константиновском дворце рассказал о своих ожиданиях по Украине. Он уверен, что Украина в перспективе вернется к сотрудничеству с Россией и Беларусью, и славянское единство будет восстановлено. Он описал отношения с Украиной фразой "вернутся к нам, деваться некуда".