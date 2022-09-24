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Сильвестр Сталлоне передумал разводиться с женой

Передумали разводиться Фото: Instagram/officialslystallone
Американский актер Сильвестр Сталлоне помирился со своей супругой Дженнифер Флавин и передумал разводиться, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Page Six, супругам удалось преодолеть разногласия.

Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы, - рассказал представитель актера.

Семейная пара подала в суд заявление о прекращении бракоразводного процесса.

Ранее у Сталлоне и Флавин уже были расставания. Так, в 1994 году они разошлись после пяти лет брака.

Тогда выяснилось, что Сталлоне мог быть отцом ребенка Дженис Дикинсон. Однако впоследствии выяснилось, что это не так.

После расставания с Флавин у Сталлоне была помолвка с Энджи Эверхарт и роман с моделью из Австрии Андреа Визер.

В 1997 году Сталлоне и Флавин поженились, у них есть три дочери. С тех пор они больше не расставались, пока в 2022 году Флавин не подала на развод.

Незадолго до этого Сталлоне перебил татуировку на плече с лицом супруги. На месте портрета Флавин появилась собака.

Флавин – третья жена Сталлоне. С 1974 по 1985 год он был женат на Саше Чак, с 1985 по 1987 год – на Бриджит Нильсен.

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