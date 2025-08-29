#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера

Энтони Ипполито сыграет Сильвестра Сталлоне , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 07:33 Фото: kinopoisk
Подобрали актера на роль Сильвестра Сталлоне в фильме о съемках "Рокки", сообщает Zakon.kz.

Это Энтони Ипполито, пишет The Hollywood Reporter. Ранее он снялся в сериале о создании "Крестного отца" и сыграл там другую звезду кино – Аль Пачино.

"Любопытная карьера выстраивается!" – отреагировали на такую последовательность киноманы.

Фильм "Я играю Рокки" расскажет о том, как Сталлоне, еще будучи неизвестным актером, отстоял право сыграть Рокки Бальбоа в знаменитой ленте 1976 года. Режиссерское кресло занял Питер Фаррелли, обладатель "Оскара" за фильм "Зеленая книга". Фильм будет принадлежать студии Amazon MGM.

Из последних киноновинок: Дженнифер Лопес появится в новом фильме "Поцелуй женщины-паука", а 3 сентября выйдут заключительные серии второго сезона "Уэнсдей".

Фото Алия Абди
Алия Абди
