На роль Сильвестра Сталлоне нашли актера
Это Энтони Ипполито, пишет The Hollywood Reporter. Ранее он снялся в сериале о создании "Крестного отца" и сыграл там другую звезду кино – Аль Пачино.
"Любопытная карьера выстраивается!" – отреагировали на такую последовательность киноманы.
Фильм "Я играю Рокки" расскажет о том, как Сталлоне, еще будучи неизвестным актером, отстоял право сыграть Рокки Бальбоа в знаменитой ленте 1976 года. Режиссерское кресло занял Питер Фаррелли, обладатель "Оскара" за фильм "Зеленая книга". Фильм будет принадлежать студии Amazon MGM.
