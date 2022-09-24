Тимофей Скатов пробился в полуфинал челленджера на кортах Португалии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов имел возможность побороться за призы сразу в двух категориях на португальском челленджере Braga Open с призовым фондом более 45 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Накануне североказахстанский теннисист в четвертьфинале одиночного разряда одолел испанца Карлоса Табернера (121-й в рейтинге АТР) со счетом 7:6, 6:0. На корте соперники провели почти два часа. За это время Скатов реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Тимофей с испанцем играли в парном разряде, где также дошли до стадии 1/4 финала. Но из-за усталости они не стали оспаривать путевку в полуфинал и без борьбы отдали ее своим оппонентам.

За выход в финал "одиночки" 21-летний уроженец города Петропавловска встретится с американцем Николасом Морено де Альбораном (США). Матч пройдет 24 сентября, начало в 16:00 по времени Астаны.

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