Тимофей Скатов пробился в полуфинал "Челленджера" в Германии

Тимофей Скатов (242 АТР) продолжает успешное выступление на грунтовом турнире серии АТР "Челленджер" в немецком Аугсбурге. Казахстанский теннисист вышел в полуфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале Тимофей Скатов обыграл американца Тобби Кодата (329 АТР) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время наш спортсмен допустил три двойные ошибки, реализовал пять брейк-пойнтов из шести и не смог подать навылет.

В полуфинале казахстанский игрок встретится с немцем Даниэлем Мазуром. Игра запланирована на 24 мая. На турнире в Германии Скатов получил первый номер посева.

На прошлой неделе Тимофей Скатов не смог выйти в полуфинал "Челленджера" в Тунисе.

