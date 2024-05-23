Все о теннисе
Тимофей Скатов пробился в полуфинал "Челленджера" в Германии
Фото: KTF
Тимофей Скатов (242 АТР) продолжает успешное выступление на грунтовом турнире серии АТР "Челленджер" в немецком Аугсбурге. Казахстанский теннисист вышел в полуфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!
В четвертьфинале Тимофей Скатов обыграл американца Тобби Кодата (329 АТР) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время наш спортсмен допустил три двойные ошибки, реализовал пять брейк-пойнтов из шести и не смог подать навылет.
В полуфинале казахстанский игрок встретится с немцем Даниэлем Мазуром. Игра запланирована на 24 мая. На турнире в Германии Скатов получил первый номер посева.
На прошлой неделе Тимофей Скатов не смог выйти в полуфинал "Челленджера" в Тунисе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript