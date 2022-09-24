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В Кульсары открылся современный спортивный комплекс на три тысячи мест

Открылся спортивный комплекс на три тысячи мест Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Ко Дню города Кульсары в Атырауской области открыт новый центральный стадион на 3 тыс. мест, построенный ТОО "Тенгизшевройл" в рамках добровольной социально-инфраструктурной программы "Игілік", сообщает Zakon.kz.

Объект, расположенный в центре города, занимает площадь 4,7 тыс. кв. м, передает пресс-служба акимата Жылыойского района.

Открылся спортивный комплекс на три тысячи мест

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В спорткомплексе есть крытый стадион и бассейн, специально оборудованные для тренировок в зимнее время, а также столовая. Оснащены и тренажерные залы. Во вспомогательных зданиях можно круглогодично проводить занятия по нескольким видам спорта. В результате здесь одновременно могут заниматься спортом 250 человек.

Выражаем огромную благодарность за строительство такого стадиона. В нем есть все, что нужно для занятий спортом. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы с этого стадиона выходили будущие чемпионы. Мастер спорта Республики Казахстан по таэквондо Нураддин Жолдасов

Открылся спортивный комплекс на три тысячи мест

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Всего в Жылыойском районе шесть спортивных детско-юношеских школ. Около 2500 детей занимаются профессиональными видами спорта. В честь открытия стадиона сборная Жылыойского района провела первый матч с командой сотрудников ТОО "Тенгизшевройл".

Открылся спортивный комплекс на три тысячи мест

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках добровольной социально-инфраструктурной программы "Игілік" ТШО ежегодно выделяет 25 млн долларов США на строительство школ, детских садов, оснащение объектов здравоохранения необходимым оборудованием и по другим не менее значимым направлениям.

Открылся спортивный комплекс на три тысячи мест

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

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