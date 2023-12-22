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В городе Кульсары открыли новую современную больницу

Новая больница в Кульсары Фото: пресс-служба Минздрава
В городе Кульсары Атырауской области открылась новая больница на 75 мест, оснащенная современным оборудованием, включая МРТ, цифровые рентгеновские аппараты и лапароскопическое оборудование для операций, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал важность обеспечения населения доступной и качественной медициной. Строительство этой больницы заняло три года, и теперь жители Кульсары могут получать медицинскую помощь у себя в городе, не испытывая трудностей с дорогой.

Теперь предстоит решить вопросы привлечения к работе квалифицированного медперсонала. Для социальной поддержки врачебных кадров в городских медицинских организациях региона за счет средств местного бюджета предоставляется единовременная выплата в размере 3 млн тенге, в сельской местности эта сумма составляет до 5 млн тенге.

Здание центральной больницы включает в себя основной корпус на 55 койко-мест, детское отделение и инфекционное отделение.

Кроме того, есть отдельная столовая, гараж на три автомобиля, трансформаторная подстанция, пункт контроля и обслуживания, здание утилизации медицинских отходов, мусоросборник, дизельные электростанции для строительства, резервуар для питьевой воды, автостоянка. Новая больница построена в современном стиле, в соответствии со всеми санитарными правилами и требованиями.

Объект построили в рамках программы "Игілік", спонсируемой ТОО "Тенгизшевройл".

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