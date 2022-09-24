Главный гараж страны: считаем деньги, открываем тайны

Автохозяйство УДП – особенное предприятие, его еще называют президентским гаражом или главным гаражом страны. За четверть века работы коллектив автохозяйства обслужил сотни страновых и международных мероприятий, более тысячи визитов иностранных делегаций, сообщает Zakon.kz.

80 автомашин предприятия представительского класса были задействованы на обслуживании прошедшего в сентябре Съезда лидеров мировых религий.

Однако все 25 лет своего существования это предприятие работало если не в среде секретности, то как минимум в далекой от публичности зоне. Благодаря поддержке пресс-службы Управления делами президента РК, нашему изданию выпал шанс приоткрыть тайну.

О том, кто оплачивает визиты зарубежных делегаций и сколько стоит заказать автомобиль в президентском гараже страны, кто в госорганах имеет право на персональную машину, в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал заместитель директора по эксплуатации РГП "Автохозяйство УДП РК" Нурлан Батрачин.

– Знаете, всегда интересно было узнать, сколько машин находится на балансе главного гаража страны и сколько среди них автомобилей отечественного производства?

– Всего на балансе нашего предприятия числится 453 автомобиля, из которых 114 – легковые автомобили представительского класса, 254 – бизнес-класса. Остальные – автобусы, микроавтобусы и спецтехника.

199 автомобилей в нашем гараже – отечественной сборки, есть и в представительском классе.

В штате предприятия числятся 490 человек, 77% из них работают водителями. Остальной персонал – это механики, техники, диспетчеры…

– Серьезный парк. И как показали себя в работе автомобили отечественной сборки, какие отзывы у водителей? Любопытно также, какие именно модели эксплуатирует главный гараж страны?

– Очень достойно и надежно себя показали наши машины. Сегодня 53% автомобилей в автохозяйстве УДП – отечественной сборки. Это разные модели Skoda, Kia и Hyundai. Хотим постепенно довести их количество до 80%.

– А почему не до ста процентов, Нурлан Мажитович?

– Есть один момент, который не позволяет сделать это. Он не связан с желанием казахстанской стороны. Это нюанс работы с дипломатическими миссиями. К примеру, официальные лица Японии предпочитают авто своих марок. Делегации Кореи также передвигаются на автомобилях, произведенных в своей стране. А вот машины Mercedes, общеизвестный мировой бренд, с удовольствием принимают все дипмиссии. Можно сказать, их использование считается международным стандартом. Но в Казахстане, всем известно, их не собирают.

– Кто оплачивает машины и услуги сопровождения, когда происходят зарубежные визиты глав государств? Принимающая сторона или сами гости, как это принято в международной практике?

– Если глава государства едет с государственным, официальным или рабочим визитом, то расходы несет принимающая сторона. Если визит частный – то гости платят за себя самостоятельно. Так принято протоколом и международной практикой.

– А кто оплачивает штрафы за превышение скорости или нарушение ПДД – предприятие или водители? Или, может, на номера главного гаража страны штрафы вообще не приходят?

– Приходят. И водители, допустившие нарушение, оплачивают их самостоятельно, из своего кармана. Мы даже ведем своеобразную пирамиду, визуализируем для коллектива количество допущенных нарушений по каждому водителю.

– И каков был максимум штрафов в вашей практике?

- Чуть более 20 за год. Но лидерам этого антирейтинга с рук это не сходит. Допустившим наибольшее количество нарушений ПДД за год и, соответственно, получившим наибольшее количество штрафов, снижается надбавка за качество предоставления услуг. То есть это сказывается на зарплате. Примерно на 20%. Если учесть, что месячная зарплата водителя не превышает 300 тыс. тенге, то это серьезный урон доходам. Так что, могу вас заверить, водительская дисциплина в коллективе Автохозяйства УДП достаточно высокая.

– А если министр, допустим, скажет "не успеваю на самолет/на совещание в правительство, гони!", неужели водитель откажет?

– Ответственность однозначно несет лицо, управляющее транспортным средством, и каждый водитель принимает решение самостоятельно, исходя от ситуации. В таких случаях проявляется профессионализм наших водителей, их здравомыслие, навыки оценки безопасности заказчика и других участников дорожного движения. Водители обязаны придерживаться требований правил дорожного движения РК, и руководство предприятия настаивает на законопослушном поведении водителей. Однако навыкам контраварийного вождения мы их учим. Обучение и повышение квалификации водительского состава по контраварийному вождению проводится на регулярной основе.

Фото: УДП РК

– И здесь встает вопрос правильного подбора персонального водителя: сработается – не сработается, так?

– Поверьте, за годы работы даже водители становятся психологами, а те, кто годами отвечает за их подбор, тем более. Нареканий на подбор обычно не возникает. При подборе персонала проводится трехэтапное собеседование, проверка теоретических знаний и практических навыков, а также оценка личностных компетенций.

– Поделитесь главным правилом?

– Главное при подборе водителя – услышать пожелания заказчика и постараться максимально их учесть. Недавно заказчик попросил подобрать водителя, который бы жил максимально близко к его дому, чтобы максимально рационально использовать обеденное время. Нам удалось найти водителя, который живет с ним в одном доме, получилась максимальная экономия времени и расхода топлива.

– Кстати, по ресурсам… Имеются ли ограничения в использовании служебного автомобиля госслужащими? – Нормы использования служебного автомобиля регламентированы и закреплены приказом министра финансов РК для всех госслужащих. К примеру, месячный лимит пробега служебного автомобиля для министра составляет 2100 км, премьер-министра – 3100 км. Также закреплено, кто может пользоваться дежурным автотранспортом. Персональный парк автохозяйства обслуживает министров, вице-министров, руководителей аппарата министерств, председателей агентств и их заместителей, а также организации квазигосударственного сектора. Всего – 257 машин и водителей.

Дежурный парк обслуживает министерства и ведомства по системе вызовов через диспетчерскую службу. Здесь работают 70 водителей.

– Как интересно! Могу представить, сколько денег из государственной казны тратится на содержание главного автохозяйства страны. Кстати, каков годовой бюджет у президентского гаража?

– Вообще-то, это – коммерческая информация и я не уполномочен озвучивать цифры. Могу только сказать, что коллектив автохозяйства свой хлеб зарабатывает, а не получает его даром. Содержание автохозяйства осуществляется за счет средств, полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности от оказания транспортных услуг. Основными статьями расходов является заработная плата водительского состава, ГСМ, запасные части, техническое обслуживание автомобилей, содержание зданий и сооружений, а также налоги.

В качестве прямых бюджетных поступлений приходят только средства на обслуживание личного гаража особого назначения охраняемых лиц. Это не более 10% от годового бюджета автохозяйства.

Наши доходы складываются за счет оплаты услуг, которые мы оказываем госорганам и сторонним заказчикам на договорной основе. Расходы на зарплату, топливо и обслуживание автомобилей покрываются из этой же суммы.

– Вы сказали "сторонние заказчики". Значит ли это, что любой желающий может заказать автомобиль в автохозяйстве УДП? И сколько это стоит?

– Конечно же, основной целью и предметом деятельности предприятия является транспортное обслуживание высших должностных лиц органов власти, государственных органов, официальных мероприятий, иностранных делегаций, а также физических и юридических лиц на основании заключенных договоров.

Предприятие ориентируется на долгосрочное бизнес-сотрудничество. Свадьбы и прочие разовые мероприятия мы не обслуживаем, а частным лицам стараемся отказывать. Если только они не заключают контракт на годовое обслуживание.

В прошлом году на обслуживании сторонних заказчиков Автохозяйство УДП заработало 277,5 млн тенге. 19,5 млн в этом числе – обслуживание международных визитов.

Стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально, под запрос. Там много составляющих: график работы, пробег, требования по машине, срок договора.

– И все-таки! Давайте допустим, что бизнесмен не хочет заморачиваться личной машиной и предпочтет заключить годовой договор на обслуживание с главным гаражом страны. Хотя бы примерно, во сколько это ему обойдется?

– Если без особых требований и запросов, то порядка 600-800 тыс. тенге в месяц, в зависимости от класса и марки автомобиля.

Фото: УДП РК

– В октябре вам предстоит обслуживать заседание СВМДА, ожидается прибытие более 40 высоких делегаций, около 20 глав государств. Справитесь?

– Безусловно. Я на предприятии работаю с 2008 года. В 2010 году случилось самое исторически памятное для меня событие, когда Казахстан председательствовал в ОБСЕ и на заседание в столицу одновременно прибыли 56 глав государств.

Честно говоря, я не знаю, повторится ли еще когда-нибудь такой опыт на моем веку, но пережитое я точно не забуду никогда!

Официальный формат участия глав государств в международных мероприятиях обычно проходит в трех вариантах: руководитель страны +5 сопровождающих лиц, +8 или +12 сопровождающих. Исходя из этого, международный протокол предписывает и формирование кортежа: помимо машины для главы государства, предоставляется одна машина для протокола, две – под охрану, плюс положена резервная машина, машина под багаж, и по одной машине на каждые два сопровождающих лица. Чтобы кортеж не был слишком длинным, возможно предоставление одного микроавтоавтобуса на каждые четыре сопровождающих лица.

Участие в ОБСЕ проходило по формату 1+5. Теперь умножьте эти цифры на 56 делегаций, прибывших для участия в ОБСЕ, и представьте, что для нашего автохозяйства это был первый опыт, когда мы обслуживали такое крупное мероприятие.

– И как все прошло?

– Госорганы поддержали, отдали в наше распоряжение все соответствующие протокольным требованиям автомобили. На время пришлось приостановить оказание услуг всем министерствам и ведомствам, которые обслуживает автохозяйство. В эти дни все руководители министерств и ведомств передвигались пешком или на собственных автомобилях.

Но даже этого парка не хватило, потребовалось привлекать со стороны на договорной основе.

Специально отбирали, готовили и водителей. Здесь нам помогли Министерство обороны и автобусные парки. Отбор водителей и их обучение мы начали за полгода до мероприятия: в связи с особым статусом на предприятии действуют жесткие требования по безопасности.

Накануне заседания ОБСЕ был создан штаб, организованы круглосуточные дежурства. Весь аппарат автохозяйства был задействован, вплоть до экономистов и бухгалтеров. Директор стоял на шлагбауме, лично проверял внешний вид водителей, формировал кортежи и выпускал их на линию.

Я тогда работал в должности механика колонны. 27 ноября у меня был день рождения. Помню, я пришел в тот день на работу в розовой рубашке, коллеги быстренько меня поздравили, и… 5 декабря я вышел с работы в той же рубашке.

– Каковы отзывы?

– Нареканий не было. Ни одна машина не сломалась, ни один водитель не заболел, все работали как единый часовой механизм.

С погодой вот только особенно "повезло": сначала очень тепло было, потом дождь, затем снег пошел и мороз ударил. Гости очень удивлялись нашему климату, и все просили наших водителей отвезти их в деревню, показать традиционную жизнь казахского аула. Почему-то многие зарубежные гости думали, что в наших аулах стоят юрты и все сельские жители передвигаются на конях. Увы, с этим мы им не смогли помочь!

Безукоризненную работу автохозяйства отметило и руководство страны. Все водители были отмечены личным благодарственным письмом президента Казахстана. Это было ценно и приятно.

Заседание ОБСЕ стало серьезной проверкой и ценным опытом для коллектива нашего предприятия. С тех пор Автохозяйство УДП готово обслуживать международные мероприятия любого формата.

– Новых успехов коллективу!