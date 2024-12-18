Главную елку страны зажгли в Астане

В Астане 18 декабря 2024 года провели церемонию зажжения главной елки столицы. В мероприятии приняли участие тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Зажигали елку в этом году самые лучшие ученики столичных школ. Она расположена рядом со стадионом "Астана Арена". Ее высота составляет 25 метров.

Заместитель директора "Астанагенплан" Елнар Базыкен рассказал об особенностях главной елки. Впервые она установлена на новой локации.

"Наша елка в этом году уникальна. Она имеет естественную форму, украшена новогодней шалью, а на ней размещено около 3000 игрушек и множество гирлянд", — отметил он.

Продолжилась церемония праздничной программой.

Здесь также есть крытый и открытый катки, горка и домик Деда Мороза.

Всего сегодня по Астане одновременно зажгли огни на 30 елках.

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