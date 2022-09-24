Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP во Франции
Фото: ktf.kz
44-я ракетка мира Александр Бублик переиграл датчанина Хольгера Руне, который занимает 31-ю строчку рейтинга ATP. Казахстанец выиграл со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Метце, сообщает Zakon.kz.
15 эйсов помогли Бублику пробиться в полуфинал турнира во Франции.
В полуфинале соревнований Moselle Open Бублик сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой. Между собой оппоненты играли один раз в апреле текущего года на "Мастерсе" в Монте-Карло.
В том матче в трех сетах победу одержал лидер сборной Казахстана со счетом 3:6, 7:5, 6:2, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
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