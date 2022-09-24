Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP во Франции

теннис Фото: ktf.kz
44-я ракетка мира Александр Бублик переиграл датчанина Хольгера Руне, который занимает 31-ю строчку рейтинга ATP. Казахстанец выиграл со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Метце, сообщает Zakon.kz.

15 эйсов помогли Бублику пробиться в полуфинал турнира во Франции.

В полуфинале соревнований Moselle Open Бублик сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой. Между собой оппоненты играли один раз в апреле текущего года на "Мастерсе" в Монте-Карло.

В том матче в трех сетах победу одержал лидер сборной Казахстана со счетом 3:6, 7:5, 6:2, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Головкину назначили бой с обязательным соперником

Тимофей Скатов пробился в полуфинал челленджера на кортах Португалии

Свой последний матч в карьере Роджер Федерер проиграл

Ирина Лукичева
Бублик Александр
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
штормовое предупреждение в трех областях Казахстана
Погода испортится в трех областях Казахстана
Концерт Димаша в Алматы
Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления