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Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Германии

теннисист Фото: ktf.kz
17-я ракетка мира Александр Бублик обыграл серба Хамада Меджедович а, занимающего 131-ю строчку мирового рейтинга, во втором круге турнира ATP 250 в Штутгарте со счетом 6:1, 7:6(7:4), сообщает Zakon.kz.

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Длительность матча составила 1 час и 21 минуту. Это была первая личная встреча теннисистов.

В четвертьфинале Бублик сыграет с Лоренцо Музетти из Италии, победившего Доминика Кёпфера из Германии.

Ранее Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Великобритании.

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