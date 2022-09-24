Чемпионка мира по биатлону потерялась в Альпах

Двукратная чемпионка мира по биатлону, чешка Габриэла Коукалова, потерялась в итальянских Альпах во время велопрогулки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Provincia di Sondrio, 32-летняя спортсменка отправилась на велосипеде в горы из города Ливиньо и заблудилась. Она позвонила спасателям и сообщила примерное местоположение, ее телефон разряжался.

Спасательная операция началась сразу же. Биатлонистку нашли на высоте 2270 метров. Она кричала о помощи. Накануне спортсменка провела ночь в горах.

Коукалова ушла из спорта в мае 2019 года. Она является обладательницей главного биатлонного трофея — "Большого хрустального глобуса" в сезоне-2015/2016. В ее активе две серебряные медали Олимпиады в Сочи, а также победы на Чемпионате мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте.

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