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Спорт

Чемпионка Универсиады-2023 по сноуборду трагически погибла в Альпах

Сноуборд Смерть Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:33 Фото: Instagram/sophiehediger
Швейцарская сноубордистка, двукратный призер этапов Кубка мира Софи Хедигер погибла во время тренировочного процесса из-за схода лавины в Альпах, сообщает Zakon.kz.

По информации Федерации лыжных видов спорта Швейцарии, печальный случай произошел в Арозе (Швейцария). 26-летняя Софи Хедигер, которая является победительницей Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США), каталась на закрытой трассе в сопровождении еще одного спортсмена.

В один из моментов, когда сноубордисты ушли с трассы, Софи попала под лавину на склоне.

Сноуборд Смерть Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:33

Фото: Instagram/sophiehediger

Софи Хедигер выступала в дисциплине сноуборд-кросс. Она дважды становилась призером этапов Кубка мира, выступала на Олимпийских играх в Пекине-2022. 

Это не первый случай смерти известных спортсменов. Два месяца назад 36-летняя итальянская серфингистка Джулиана Манфрини погибла после атаки рыбы-меч на одном из островов Индонезии, куда приехала для проведения тренировок.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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