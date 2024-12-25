Чемпионка Универсиады-2023 по сноуборду трагически погибла в Альпах

Швейцарская сноубордистка, двукратный призер этапов Кубка мира Софи Хедигер погибла во время тренировочного процесса из-за схода лавины в Альпах, сообщает Zakon.kz.

По информации Федерации лыжных видов спорта Швейцарии, печальный случай произошел в Арозе (Швейцария). 26-летняя Софи Хедигер, которая является победительницей Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США), каталась на закрытой трассе в сопровождении еще одного спортсмена.

В один из моментов, когда сноубордисты ушли с трассы, Софи попала под лавину на склоне.

Фото: Instagram/sophiehediger

Софи Хедигер выступала в дисциплине сноуборд-кросс. Она дважды становилась призером этапов Кубка мира, выступала на Олимпийских играх в Пекине-2022.

Это не первый случай смерти известных спортсменов. Два месяца назад 36-летняя итальянская серфингистка Джулиана Манфрини погибла после атаки рыбы-меч на одном из островов Индонезии, куда приехала для проведения тренировок.

