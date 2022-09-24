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В России мобилизованным могут выплачивать 300 тысяч рублей

мобилизация в РФ Фото: pixabay
Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму РФ законопроект о единовременной выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных граждан, сообщает Zakon.kz.

Авторы законопроекта предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы.

Кроме того, мобилизованным предлагают предоставить компенсацию расходов на оплату ЖКХ в размере 50%, установить ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина.

Ранее российские сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах – от потребительских до ипотеки.

В случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. Госдума рассмотрит этот законопроект 27 сентября.

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