В Израиле мобилизовали 300 тысяч резервистов за 48 часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока, сообщает Zakon.kz.

Бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ никогда не мобилизовывал так быстро столько резервистов, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники. По его словам, все поступает в полном объеме.

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Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.