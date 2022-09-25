Как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном
24 сентября Димаш Кудайберген встретился с поклонниками в "Алматы Арене".
Он поприветствовал публику, после чего зрителям показали самые яркие моменты с концерта 23 сентября.
Начали общение со звездой ведущие вечера. В разговоре с ними Димаш отметил, что артист обязан появляться перед своими слушателями всегда в отличном виде и с отличным настроением.
Ведущие назвали Димаша перфекционистом – он готовится ко всем своим концертам и выкладывается на 100%. Димаш с юмором отвечал на вопросы.
Фото: Zakon.kz
После беседы с ведущими зрителям дали возможность задать вопросы кумиру. Они спросили его о впечатлениях со встречи с папой римским в Астане, дружбу с Джеки Чаном, о происходящем в мире.
Фото: Zakon.kz
Певец ответил, что хотел бы, чтобы все люди жили в мире. Также Димаш заявил, что хотел бы устроить концерт в тех странах, где еще не был.
Фото: Zakon.kz
На встречу с кумиром пришли поклонники из разных стран. Среди присутствующих были фанаты из Таиланда, Вьетнама, Словакии. Фанаты из Мексики подарили певцу сомбреро, выполненное в национальном стиле. На сцену выпускали детей, Димаш разговаривал с ними.
Фото: Zakon.kz