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Как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном

Встреча Димаша с фанатами Фото: Zakon.kz
Поклонники творчества казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена собрались в ледовом комплексе "Алматы Арена" и поговорили с кумиром, сообщает корреспондент Zakon.kz.

24 сентября Димаш Кудайберген встретился с поклонниками в "Алматы Арене".

Он поприветствовал публику, после чего зрителям показали самые яркие моменты с концерта 23 сентября.

Начали общение со звездой ведущие вечера. В разговоре с ними Димаш отметил, что артист обязан появляться перед своими слушателями всегда в отличном виде и с отличным настроением.

Ведущие назвали Димаша перфекционистом – он готовится ко всем своим концертам и выкладывается на 100%. Димаш с юмором отвечал на вопросы.

Фан-встреча с Димашем

Фото: Zakon.kz

Позже ему показали видео с фанатами, которые поют его песни.

После беседы с ведущими зрителям дали возможность задать вопросы кумиру. Они спросили его о впечатлениях со встречи с папой римским в Астане, дружбу с Джеки Чаном, о происходящем в мире.

Димаш Кудайберген разговаривает с фанатами

Фото: Zakon.kz

Певец ответил, что хотел бы, чтобы все люди жили в мире. Также Димаш заявил, что хотел бы устроить концерт в тех странах, где еще не был.

Позже Димашу вынесли домбру, на которой он сыграл под аплодисменты зрителей.

Димаш играет на домбре

Фото: Zakon.kz

Певец подчеркнул, что домбра и кобыз – национальные инструменты, которые нужно чтить.

На встречу с кумиром пришли поклонники из разных стран. Среди присутствующих были фанаты из Таиланда, Вьетнама, Словакии. Фанаты из Мексики подарили певцу сомбреро, выполненное в национальном стиле. На сцену выпускали детей, Димаш разговаривал с ними.

Фанаты Димаша

Фото: Zakon.kz

Во время встречи поклонники подходили к сцене и просили сфотографироваться с Димашем, а также получить автограф.

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