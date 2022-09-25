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Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах

Солдат на учении ОДКБ в Казахстане Фото: пресс-служба Минобороны РК
Повод для беспокойства нет. 22 сентября в Министерстве обороны Казахстана сообщили об учениях по линии ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Минобороны РК, с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств – членов ОДКБ.

Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике.

В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.

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