Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах

Повод для беспокойства нет. 22 сентября в Министерстве обороны Казахстана сообщили об учениях по линии ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Минобороны РК, с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств – членов ОДКБ.

Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике.

В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.