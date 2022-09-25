Роналду разбил нос в матче с Чехией

В Праге проходит матч пятого тура группового этапа Лиги наций, в котором Чехия принимает на своем поле Португалию, сообщает Zakon.kz.

Криштиану Роналду разбил нос в матче со сборной Чехии, сообщает Sports.ru.

Во второй десятиминутке первого тайма 37-летний форвард в верховом единоборстве столкнулся с вратарем Томашем Вацликом.

У Роналду пошла кровь из носа. Врачи сборной смогли ее остановить, они также наклеили пластырь на нос футболиста.

Роналду продолжил игру, а пластырь спустя время сняли.

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