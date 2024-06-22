Ничьей закончился матч Грузии против Чехии на Евро-2024

22 июня на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, в котором встретились сборные Грузии и Чехии, сообщает Zakon.kz.

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Матч начался в 18:00 по времени Астаны и завершился со счетом 1:1.

На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек открыл счет, однако гол был отменен после вмешательства VAR из-за касания руки. На 45+4-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе успешно реализовал пенальти, установив счет 1:0. На 59-й минуте чешский форвард Патрик Шик сравнял счет.

Сборные Грузии и Чехии на Евро-2024 играют в группе F вместе с командами Португалии и Турции. В 1-м туре Грузия уступила Турции со счетом 1:3, а Чехия упустила ничью в матче с Португалией на последних минутах, проиграв 1:2.