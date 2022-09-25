Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя

Нокаутировал на 13 секунде Фото: Instagram/hardcorefc_boxing
Российский боец ММА Александр Емельяненко уступил соотечественнику Вячеславу Дацику (Рыжий Тарзан) в поединке по правилам бокса, сообщает Zakon.kz.

Бой проходил 24 сентября в Москве на "ЦСКА Арене" в рамках турнира лиги Hardcore Boxing.

Я зазевался. Хочу реванш. Я обещаю, что я исправлюсь.Александр Емельяненко

Вячеслав Дацик заявил, что с легкостью выйдет на реванш.

Следующий бой Вячеслав Дацик, как победитель, проведет против российского бойца ММА Магомеда Исмаилова в декабре 2022 года или в феврале 2023-го. Поединок также пройдет по правилам бокса.

Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силвой. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанес сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Роналду разбил нос в матче с Чехией

"Барыс" разгромно проиграл "Северстали" в матче КХЛ

Александр Бублик вышел в финал турнира во Франции

Константин Вноровский
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
штормовое предупреждение в трех областях Казахстана
Погода испортится в трех областях Казахстана
эксперт, политолог, геополитическая ситуация в мире
Эксперт объяснил, чем может грозить Казахстану частичная мобилизация в РФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления