Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя

Российский боец ММА Александр Емельяненко уступил соотечественнику Вячеславу Дацику (Рыжий Тарзан) в поединке по правилам бокса, сообщает Zakon.kz.

Бой проходил 24 сентября в Москве на "ЦСКА Арене" в рамках турнира лиги Hardcore Boxing.

Я зазевался. Хочу реванш. Я обещаю, что я исправлюсь. Александр Емельяненко

Вячеслав Дацик заявил, что с легкостью выйдет на реванш.

Следующий бой Вячеслав Дацик, как победитель, проведет против российского бойца ММА Магомеда Исмаилова в декабре 2022 года или в феврале 2023-го. Поединок также пройдет по правилам бокса.

Дацик в предыдущем бою одержал победу над бразильцем Антониу Силвой. Бой завершился во втором раунде, после того как россиянин нанес сопернику серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

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