У бойца ММА Александра Емельяненко отнялись ноги
Фото: Instagram/alexemelyanenko
Российский 43-летний боец ММА Александр Емельяненко заявил, что получил травму спины, которая потребует операции, и он не сможет тренироваться десять месяцев, сообщает Zakon.kz.
Младший брат Фёдора Емельяненко записал видео из больничной палаты и опубликовал его 5 марта 2025 года в социальных сетях.
Так, в подписи к нему сказано: "Ушел на 10 месяцев в отпуск по состоянию здоровья!".
"Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет десять месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом".Александр Емельяненко
У Емельяненко на 29 марта в Минске был запланирован бой по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, которого он уже побеждал в 2021 году.
- Выздоравливай, чемпион.
- Александр, скорейшего выздоровления!
- Желаем вам крепкого здоровья и сил. Берегите себя, ведь возраст дает о себе знать.
- Скорейшего восстановления, дядя Саша. Очень жаль, что так.
- Воин.
- Главное здоровья, Саня, остальное ерунда.
- Поправляйся, – отмечают пользователи, пытаясь поддержать спортсмена.
Всего Емельяненко провел в ММА 39 поединков, 29 выиграл, в девяти потерпел поражение и один завершил вничью.
Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что у Леона Эдвардса нет никаких шансов получить титульный бой в ближайшее время.
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