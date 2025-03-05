У бойца ММА Александра Емельяненко отнялись ноги

Российский 43-летний боец ММА Александр Емельяненко заявил, что получил травму спины, которая потребует операции, и он не сможет тренироваться десять месяцев, сообщает Zakon.kz.

Младший брат Фёдора Емельяненко записал видео из больничной палаты и опубликовал его 5 марта 2025 года в социальных сетях.

Так, в подписи к нему сказано: "Ушел на 10 месяцев в отпуск по состоянию здоровья!".

"Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет десять месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом". Александр Емельяненко

У Емельяненко на 29 марта в Минске был запланирован бой по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, которого он уже побеждал в 2021 году.

Выздоравливай, чемпион.

Александр, скорейшего выздоровления!

Желаем вам крепкого здоровья и сил. Берегите себя, ведь возраст дает о себе знать.

Скорейшего восстановления, дядя Саша. Очень жаль, что так.

Воин.

Главное здоровья, Саня, остальное ерунда.

Поправляйся, – отмечают пользователи, пытаясь поддержать спортсмена.

Всего Емельяненко провел в ММА 39 поединков, 29 выиграл, в девяти потерпел поражение и один завершил вничью.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что у Леона Эдвардса нет никаких шансов получить титульный бой в ближайшее время.

