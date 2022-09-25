Служебная собака помогла найти пропавшего ребенка в Павлодаре

Пропавшую девочку в Павлодаре разыскала служебная собака, сообщает Zakon.kz.

Четырехлетняя девочка ушла со двора частного дома по улице Бокейхана, где живут ее дедушка и бабушка. Ребенок не разговаривает.

Вместе с группой полицейских по вызову приехал и инспектор - кинолог Талгат Аубакиров со служебно-розыскной собакой по кличке Ника.

По факту был ориентирован личный состав, все автопатрули и пешие наряды. Одновременно просматривались уличные камеры видеонаблюдения. Также, служебной собаке были даны вещи ребенка, чтобы она нашла след. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Всего через несколько минут после того, как собака понюхала одежду ребенка, она взяла след и привела полицейских к лодочной станции. Девочка сидела в одной из лодок. Ребенка передали матери.

В полиции рассказали, что Ника за свою карьеру разыскала десятки людей, помогла раскрыть несколько краж, грабежей и убийство.