Полицейские Павлодара поздравили с днем рождения служебную собаку

27 июня на центральной набережной Павлодара полицейские поздравили с днем рождения служебную собаку по кличке Блонди, сообщает Zakon.kz.

Она несет службу в кинологическом подразделении и за годы работы не раз проявляла себя в реальных операциях, передает телеканал "Хабар". Четвероногий напарник помогает при задержании граждан, преступивших закон, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, собака неоднократно становилась призером различных кинологических соревнований. На празднике ей вручили "торт" в виде косточки.

"Блонди работает по поиску наркотических веществ, и в текущем году именно с ее участием было изъято 57 кг синтетических наркотиков и раскрыто 40 преступлений, которые именно связаны с хранением и распространением запрещенных веществ", – рассказала начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Павлодарской области Ирина Темиргалиева.

А в Костанае для строительства нового здания СИЗО требуется 15 млрд тенге.