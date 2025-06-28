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Общество

Полицейские Павлодара поздравили с днем рождения служебную собаку

В Павлодаре служебную собаку поздравили с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 07:33 Фото: Instagram/up_pavlodar
27 июня на центральной набережной Павлодара полицейские поздравили с днем рождения служебную собаку по кличке Блонди, сообщает Zakon.kz.

Она несет службу в кинологическом подразделении и за годы работы не раз проявляла себя в реальных операциях, передает телеканал "Хабар". Четвероногий напарник помогает при задержании граждан, преступивших закон, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, собака неоднократно становилась призером различных кинологических соревнований. На празднике ей вручили "торт" в виде косточки.

"Блонди работает по поиску наркотических веществ, и в текущем году именно с ее участием было изъято 57 кг синтетических наркотиков и раскрыто 40 преступлений, которые именно связаны с хранением и распространением запрещенных веществ", – рассказала начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Павлодарской области Ирина Темиргалиева.

А в Костанае для строительства нового здания СИЗО требуется 15 млрд тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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