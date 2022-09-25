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В YDD corporation опровергли информацию об аресте Ерлана Нигматулина

Информация об аресте Нигматулина - фейк Фото: YDD corporation
В компании YDD corporation прокомментировали появившиеся в ряде СМИ и мессенджерах фейковые сообщения об аресте Ерлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы говорится, что данная информация ложная.

Обращаем внимание на то, что распространение заведомо ложной информации, причиняющей существенный вред правам и законным интересам граждан и организаций, влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Пресс-служба компании YDD corporation

ТОО "YDD Corporation" – карагандинский ферросплавный завод. Ерлан Нигматулин – акционер завода.

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