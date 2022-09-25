В YDD corporation опровергли информацию об аресте Ерлана Нигматулина

Фото: YDD corporation

В компании YDD corporation прокомментировали появившиеся в ряде СМИ и мессенджерах фейковые сообщения об аресте Ерлана Нигматулина, передает Zakon.kz.

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