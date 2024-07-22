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Руководство компании YDD corporation встретилось с семьями пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде

Руководство YDD corporation встретились с семьями пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 15:39 Фото: пресс-служба "YDD Corporation"
Акционеры и руководство компании YDD corporation, а также представители акимата встретились с семьями пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде, чтобы выслушать каждого и выразить свою поддержку.

С первого дня компания YDD оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их близким. Незамедлительно были приглашены лучшие зарубежные специалисты-комбустологи. Они уже работают совместно с местными врачами, чтобы обеспечить максимально эффективную медицинскую помощь.

Во время встречи родные и близкие смогли задать все вопросы по состоянию пострадавших и получили развернутые ответы по каждому вопросу, которые их волновали.

По словам акционеров, компания будет продолжать оказывать всю возможную поддержку и помощь пострадавшим семьям.


"Для компании сейчас очень важно, чтобы каждый сотрудник смог получить квалифицированную помощь и вернуться к своим родным. YDD Corporation берет на себя обязательства по выплате всех действующих кредитов пострадавших сотрудников, также будет оказана необходимая помощь их семьям".

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