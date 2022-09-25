Погибшим на "Алматы марафоне" был независимый директор "Самрук Энерго"

Рустем Садыков пересек финишную прямую, после чего упал. Официальную причину смерти назовут после проведения судмедэкспертизы, сообщает Zakon.kz.

Коллектив фонда "Самрук-Қазына" выразил соболезнования родным, близким и коллегам независимого директора "Самрук Энерго" и QazaqGaz Рустема Садыкова, который ушел из жизни 25 сентября на 48-м году.

Рустем Галимович прошел успешный трудовой путь, был высокообразованным блестящим профессионалом, имел опыт работы в международных компаниях. В памяти коллег он навсегда останется уверенным в себе лидером и преданным делу сотрудником. Нам всем будет его очень не хватать. "Самрук-Қазына"

Рустем Садыков скончался после пересечения линии финиша. Он упал сразу же, едва успев пересечь финишную линию на площади Республики.

Реанимационные мероприятия проводили в течение 30 минут, из них 10 минут – в машине скорой помощи. Врачи констатировали смерть в 10:15.

Рустем Садыков родился 25 января 1975 года. Окончил Анкарский Университет, Лондонскую школу экономики. Был партнером международной организации Grant Thornton, занимал должность руководителя налоговой и юридической практики в KPMG.

В "Самрук Энерго" занимал пост независимого директора, председателя комитета по аудиту. Член комитета по назначениям и вознаграждениям, комитета по стратегическому планированию.

27 мая 2022 года его избрали независимым директором – членом совета директоров.