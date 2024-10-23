Погибший американец проснулся прямо перед операцией посмертного донорства
По информации NDTV, по данным репортажа американской общественной вещательной организации National Public Radio (NPR), Наташа Миллер, сотрудница больницы Кентукки, готовилась к выполнению своей работы по извлечению донорских органов для трансплантации.
Когда медсестры ввезли донора, Энтони Томаса "Т. Дж." Гувера II, в операционную Наташа сразу поняла, что что-то не так. Донор показался ей вполне живым, хотя его мозг признали мертвым.
"Когда мы подошли, вы увидели, что у него текут слезы. Он плакал", – рассказала Миллер в интервью NPR.
По ее словам, состояние донора встревожило всех, кто находился в операционной больницы Baptist Health Hospital в Ричмонде, включая двух врачей, которые отказались участвовать в извлечении органов.
Дело Энтони Томаса "Т. Дж." Гувера II расследуется государственными и федеральными должностными лицами.
Ранее появилась информация по другому делу. Речь идет о бросившей младенца в аэропорту Антальи туристке.