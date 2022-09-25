Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мужчина скончался в перестрелке в Жамбылской области

Мужчина погиб при перестрелке в Жамбылской области Фото: Zakon.kz
Перестрелка произошла в Шуском районе Жамбылской области. Ранения получили четверо, один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жамбылской области, перестрелка произошла 25 сентября.

Сообщение в Шуский РОП из больницы поступило в 00:18. Врачи рассказали, что с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо мужчин от 23 до 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 УК РК. Под надзором районной прокуратуры полиция проводит следствие.

Полицейские уже установили 22-летнего жителя села Толе би. Они проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Читайте также

Поезд с 250 пассажирами сошел с рельсов в Нидерландах

На казахстанские СМИ совершена DDOS-атака из-за границы – Казахтелеком

Участник "Алматы марафона" скончался после финиша

Данияр Кунафин
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Информация об аресте Нигматулина - фейк
В YDD corporation опровергли информацию об аресте Ерлана Нигматулина
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления