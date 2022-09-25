Мужчина скончался в перестрелке в Жамбылской области

Перестрелка произошла в Шуском районе Жамбылской области. Ранения получили четверо, один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жамбылской области, перестрелка произошла 25 сентября.

Сообщение в Шуский РОП из больницы поступило в 00:18. Врачи рассказали, что с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо мужчин от 23 до 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 УК РК. Под надзором районной прокуратуры полиция проводит следствие.

Полицейские уже установили 22-летнего жителя села Толе би. Они проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.