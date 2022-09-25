Казахстанец завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Фото: НОК РК
Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне, сообщает Zakon.kz.
Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал вторым на этапе Кубка мира в Париже, сообщает НОК РК.
Место на пьедестале ему принес результат 14.450 балла. Первым стал ирландец Рис МакЛенаган (15.100). Третье место осталось за Шао Ю Яном из Тайбэя (14.350).
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