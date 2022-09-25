Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

казахстанец занял серебро в Париже Фото: НОК РК
Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне, сообщает Zakon.kz.

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал вторым на этапе Кубка мира в Париже, сообщает НОК РК.

Место на пьедестале ему принес результат 14.450 балла. Первым стал ирландец Рис МакЛенаган (15.100). Третье место осталось за Шао Ю Яном из Тайбэя (14.350).

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Флойд Мейвезер нокаутировал Микуру Асакуру в японском турнире

Александр Бублик проиграл в финале турнира ATP во Франции

Дацик отправил Емельяненко в нокаут за 13 секунд

Данияр Кунафин
Париж
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Информация об аресте Нигматулина - фейк
В YDD corporation опровергли информацию об аресте Ерлана Нигматулина
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления