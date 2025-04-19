Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

Казахстанский спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. Нариман Курбанов набрал 14,566 балла, став обладателем бронзовой медали, сообщает Zakon.kz

Победу в соревнованиях одержал Гамлет Манукян (Армения) –14,700. Яньмин Хун из Китая показал второй результат – 14,666. Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов финишировал четвертым – 14, 200.

Теперь в активе команды Казахстана три медали. В вольных упражнениях Милад Карими стал первым, а Алтынхан Темирбек завоевал "серебро".

19 апреля Карими поборется за медаль в упражнениях на перекладине. Темирбек в свою очередь выступит в финале в опорном прыжке.

Ранее бронзовый призер Олимпиады в Токио по карате Софья Берульцева рассказала, почему называет себя казашкой.