Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе
Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан
Казахстанский спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. Нариман Курбанов набрал 14,566 балла, став обладателем бронзовой медали, сообщает Zakon.kz
Победу в соревнованиях одержал Гамлет Манукян (Армения) –14,700. Яньмин Хун из Китая показал второй результат – 14,666. Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов финишировал четвертым – 14, 200.
Теперь в активе команды Казахстана три медали. В вольных упражнениях Милад Карими стал первым, а Алтынхан Темирбек завоевал "серебро".
19 апреля Карими поборется за медаль в упражнениях на перекладине. Темирбек в свою очередь выступит в финале в опорном прыжке.
Ранее бронзовый призер Олимпиады в Токио по карате Софья Берульцева рассказала, почему называет себя казашкой.
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