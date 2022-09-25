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Флойд Мейвезер нокаутировал Микуру Асакуру в японском турнире

Мейвезер победил на турнире в Японии Фото: Instagram/floydmayweather
Легенда профессионального бокса Флойд Мейвезер продолжает успешно гастролировать по миру с выставочными боями, сообщает Zakon.kz.

На этот раз Мейвезер пополнил свой банковский счет на 20 млн долларов за шесть минут, проведенных в ринге японской организации Rizin FF, сообщает Prosports.kz.

Поединок 45-летнего американца и 30-летнего японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры начался неспешно – в первом раунде Мейвезер не форсировал события, работая одиночными ударами и позволяя работать сопернику.

Во второй трехминутке американский боксер стал вкладываться в удары по корпусу, спровоцировав соперника на ответные атаки. Воодушевленный парой прошедших ударов, Асакура решил устроить драку с Мейвезером, за что немедленно поплатился, за секунду до сигнала на перерыв пропустив удар справа навстречу и оказавшись в нокауте.

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