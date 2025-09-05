#АЭС в Казахстане
Спорт

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон сразится с Флойдом Мейвезером

Боксер Встреча Легенд, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 16:11 Фото: Facebook/Floyd Mayweather, Facebook/Mike Tyson.
Знаменитый американец и ветеран мирового бокса Майк Тайсон проведет выставочный поединок против своего непобежденного соотечественника Флойда Мейвезера, сообщает Zakon.kz.

Бой планируется организовать весной 2026 года. Однако место проведения и точная дата будут объявлены чуть позже.

Флойду Мейвезеру сейчас 48 лет, он был чемпионом в пяти весовых категориях. С 1996 по 2017 год "красавчик" 50 раз выходил на ринг и во всех этих встречах был победителем, 27 из них закончил нокаутом.

"Я уже 30 лет на ринге и ни один боец ​​не смог бы бросить тень на мое наследие. Вы знаете, если я что-то сделаю, то это будет нечто грандиозное и легендарное. Я – лучший в боксе. Этот показательный бой против Майка даст болельщикам то, чего они хотят".Флойд Мейвезер

Флойд восемь лет назад завершил свою профессиональную карьеру и с тех пор провел восемь выставочных боев, последний из которых состоялся летом 2024 года.

А 59-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Он же в последний раз поднимался на ринг в ноябре 2024 года, когда единогласным решением судей проиграл Джейку Полу.

Бой получил свой разогрев уже на предматчевой встрече боксеров, когда Майк ударил Джейка во время церемонии взвешивания.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
