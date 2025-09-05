Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон сразится с Флойдом Мейвезером

Знаменитый американец и ветеран мирового бокса Майк Тайсон проведет выставочный поединок против своего непобежденного соотечественника Флойда Мейвезера, сообщает Zakon.kz.

Бой планируется организовать весной 2026 года. Однако место проведения и точная дата будут объявлены чуть позже.

Флойду Мейвезеру сейчас 48 лет, он был чемпионом в пяти весовых категориях. С 1996 по 2017 год "красавчик" 50 раз выходил на ринг и во всех этих встречах был победителем, 27 из них закончил нокаутом.

"Я уже 30 лет на ринге и ни один боец ​​не смог бы бросить тень на мое наследие. Вы знаете, если я что-то сделаю, то это будет нечто грандиозное и легендарное. Я – лучший в боксе. Этот показательный бой против Майка даст болельщикам то, чего они хотят". Флойд Мейвезер

Флойд восемь лет назад завершил свою профессиональную карьеру и с тех пор провел восемь выставочных боев, последний из которых состоялся летом 2024 года.

А 59-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Он же в последний раз поднимался на ринг в ноябре 2024 года, когда единогласным решением судей проиграл Джейку Полу.

Бой получил свой разогрев уже на предматчевой встрече боксеров, когда Майк ударил Джейка во время церемонии взвешивания.