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Перестрелка в Жамбылской области – задержаны подозреваемые

Задержаны подозреваемые в перестрелке Фото: Zakon.kz
Задержаны подозреваемые, устроившие перестрелку в Шу, в ходе которой погиб один человек, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили всех участников преступления. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 1 УК.

Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС. Заместитель начальника ДП Жамбылской области Алмас Саламатов

Четвертый подозреваемый объявлен в международный розыск. Расследование продолжается.

Перестрелка произошла в Шуском районе Жамбылской области. Ранения получили четверо, один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.

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