Перестрелка в Жамбылской области – задержаны подозреваемые

Фото: Zakon.kz

Задержаны подозреваемые, устроившие перестрелку в Шу, в ходе которой погиб один человек, сообщает Zakon.kz.

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