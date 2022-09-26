Перестрелка в Жамбылской области – задержаны подозреваемые
Фото: Zakon.kz
Задержаны подозреваемые, устроившие перестрелку в Шу, в ходе которой погиб один человек, сообщает Zakon.kz.
Полицейские установили всех участников преступления. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 1 УК.
Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС. Заместитель начальника ДП Жамбылской области Алмас Саламатов
Четвертый подозреваемый объявлен в международный розыск. Расследование продолжается.
Перестрелка произошла в Шуском районе Жамбылской области. Ранения получили четверо, один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.
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