Число заболевших COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Фото: региональная служба коммуникаций города Алматы

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Заболевшие выявлены в семи регионах страны, передает Zakon.kz.

Днем ранее в стране выявили 69 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 15;

в Алматы – 11;

в Акмолинской области – 1;

в Абайской области – 2;

в Карагандинской области – 6;

в Костанайской области – 4;

в Северо-Казахстанской области – 2. Всего в стране подтверждено 1 393 216 случаев. В Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 32;

в Акмолинской области – 797;

в Западно-Казахстанской области – 37;

в Карагандинской области – 6;

в Улытауской области – 3;

в Мангистауской области – 3;

в Павлодарской области – 4. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 377 365 человек. Читайте также Участник "Алматы марафона" скончался после финиша Диетолог перечислила опасности фруктозы и призвала не заменять ею сахар Количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое

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