Число заболевших COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться
Фото: региональная служба коммуникаций города Алматы
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Заболевшие выявлены в семи регионах страны, передает Zakon.kz.
Днем ранее в стране выявили 69 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 15;
в Алматы – 11;
в Акмолинской области – 1;
в Абайской области – 2;
в Карагандинской области – 6;
в Костанайской области – 4;
в Северо-Казахстанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 393 216 случаев.
В Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 32;
в Акмолинской области – 797;
в Западно-Казахстанской области – 37;
в Карагандинской области – 6;
в Улытауской области – 3;
в Мангистауской области – 3;
в Павлодарской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 377 365 человек.
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