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Число заболевших COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Ситуация с коронавирусом 26 сентября Фото: региональная служба коммуникаций города Алматы
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Заболевшие выявлены в семи регионах страны, передает Zakon.kz.

Днем ранее в стране выявили 69 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 15;

  • в Алматы – 11;

  • в Акмолинской области – 1;

  • в Абайской области – 2;

  • в Карагандинской области – 6;

  • в Костанайской области – 4;

  • в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 393 216 случаев.

В Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 32;

  • в Акмолинской области – 797;

  • в Западно-Казахстанской области – 37;

  • в Карагандинской области – 6;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Мангистауской области – 3;

  • в Павлодарской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 377 365 человек.

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