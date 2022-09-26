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В Туркестанской области муж заставлял жену ходить в железном нижнем белье

ревность железное нижнее белье Фото: pixabay
В сельском округе Жибек жолы Сарыагашского района Туркестанской области произошел шокирующий случай. Ревнивый муж заставлял жену носить нижнее белье из проволоки, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию "Отырар" рассказал заведующий сектором службы социально-психологического обеспечения Сарыагашского района Марат Тарактиев.

Он уточнил, что из-за ревности мужчина избивал жену и соорудил для нее нижнее белье из железной проволоки.

Когда его супруга дежурила в ночную смену, муж обязывал ее носить "железное" белье на работу. После прихода сам снимал и проверял на верность, – добавил эксперт.

По словам Марата Тарактиева, это не единственная шокирующая история в районе.

Как отмечено в публикации, с начала 2022 года 88 жителей подвергались домашнему насилию.

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