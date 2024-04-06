Грузовик снес сельскую арку в Туркестанской области

Фото: pixabay

Грузовик с поднятым кузовом протаранил входную арку в селе Жибек Жолы в Сарыагашском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: