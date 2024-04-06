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Грузовик снес сельскую арку в Туркестанской области

Грузовик снес сельскую арку в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 15:22 Фото: pixabay
Грузовик с поднятым кузовом протаранил входную арку в селе Жибек Жолы в Сарыагашском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Видео с действиями незадачливого водителя распространяется по Казнету.

В пресс-службе акимата Туркестанской области отреагировали на курьезный инцидент.

По данным ведомства, виной оказалось:

"Халатное отношение к своим обязанностям со стороны сотрудников ТОО "Шымкентдорстрой", которые проводят ремонтные работы в Сайрамском районе".

Также отмечено, что руководство компании обязалось исправить входную арку.

3 марта 2024 года в Туркестанской области обрушилась часть ж/д моста на перегоне "Кызылсай – Манкент". К счастью, никто не пострадал. Позднее стало известно, что из-за обрушения перильного ограждения оштрафовали компанию "Қазақстан темір жолы".

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