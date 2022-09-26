Астрологи рассказали, как привлечь удачу на всю жизнь во время новолуния

26 сентября в 03:54 по времени Астаны случится рождение новой Луны с обнулением старого лунного диска, светившего всему человечеству на Земле. Об этом рассказали эксперты по звездам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", астрологи рассказали, как привлечь удачу на всю жизнь, как исполнить желание и что нельзя делать в Роковое Новолуние 2022 года.

Каждый для себя сам решает, стоит ли верить в гороскопы и предсказания. Эксперты по звездам прилагают инструкцию к действию при положительном решении.

Как исполнить желание

В период новолуния осуществить мечту можно через запрос во Вселенную — это обычное письмо, где необходимо раскрыть послание или пожелание, а потом его можно сжечь.

Если пламя высоко поднялось, а дым был густым, значит оно будет услышано.

Также в этот период желание нашептывают, смотря на Луну.

Если после этого что-то происходит, например, человек видит яркую машину, запрос услышан.

Кроме того, ко Вселенной можно обратиться, громко и четко рассказав свое послание перед сном.

Если утром вам сообщили радостную новость или произошло аналогичное событие, то запрос может быть услышан.

По словам астрологов, послание во Вселенную можно отправить, рассказав текущей воде у природного источника.

Если вскоре вы увидели рыбку, красивое растение у берега, услышали брызги – ваше послание добралось туда, куда нужно.

Что нельзя делать

Новолуние – особое явление, а также пик сил спутника планеты и проявление его мощи. Использовать ее, как отметили эксперты по звездам, нужно во благо себе и только в положительных целях.

По словам астрологов, в этот день не стоит поддаваться эмоциям, неожиданным порывам и провокациям, поскольку в противном случае можно серьезно ошибиться.

Кроме того, как отметили специалисты, важно не поддаться манипуляциям и влиянию людей, так как это может стать причиной последующих неприятностей.

Вместе с тем, как посоветовали астрологи, не стоит увеличивать стабильную нагрузку, чтобы не привести себя к переутомлению, ошибкам, травмам и болезням.

Стоит отказаться от важных дел и уборки, поддавшись комфорту, наслаждению и расслабленности, отдыхая душой и телом. В это время необходимо слушать свое сердце и разум, которые покажут верный путь. Кроме того, следует избегать вещей, создающих "визуальный шум" или напоминающих о каком-то негативе. Таким образом, освободится пространство для чего-то неизведанного.

Астрологи подчеркнули, что в особенности важно перенести хирургические и косметологические процедуры, резкую смену имиджа и стиля. В ином случае они не только разочаруют, но и приведут к проблемам со здоровьем.

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