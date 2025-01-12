Астролог предупредила представителей знаков зодиака о Волчьей Луне

Первая полная Луна 2025 года придется на 14 января. В 03:26 по времени Астаны спутник Земли наберет максимальную форму – это знаменательное событие астрологи уже окрестили Волчьей Луной, сообщает Zakon.kz.

Оно пройдет сразу под двумя знаками зодиака. До полудня задавать тон будет знак Рака. Это даст ощущение гармонии и эмоционального тепла. Однако, несмотря на это благоприятное влияние, огненное присутствие ретроградного Марса будет вносить свою напряженность, так что многие почувствуют себя особенно беззащитными.

Об этом woman.ru рассказала астролог Анна Савельева. Она отмечает, что первое полнолуние 2025 года повлияет на все знаки зодиака, но для большинства это время предоставит новые возможности и перспективы для роста.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Для Овнов Волчья Луна может стать началом периода активного поиска новых возможностей. Представители этого знака зодиака почувствуют желание изменить что-то в своей жизни, будь то работа, личные отношения или образ жизни. Важно не торопиться с решениями, а тщательно обдумывать все варианты, однако стоит помнить, что энергия этого полнолуния поможет инициативным и решительным.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы почувствуют потребность в стабильности и безопасности. Волчья Луна сделает акцент на важности материальных ценностей и финансовых вопросов. Это хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои финансовые планы и начать экономить. Также возможно появление новых источников дохода.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам стоит ожидать увеличения коммуникативной активности. Волчья Луна усилит стремление представителей этого знака зодиака к общению и новым знакомствам. Это отличное время для налаживания контактов и расширения круга общения. Однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не распыляться на слишком много дел одновременно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки столкнутся с необходимостью переосмысления своих эмоциональных привязанностей. Волчья Луна акцентирует внимание на семейных вопросах и домашних делах. Возможно, Ракам придется уделить больше времени своим близким. Этот период также благоприятен для начала ремонта или обустройства дома.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы ощутят прилив творческой энергии. Волчья Луна стимулирует амбиции и желание самовыражаться этих "огненных" людей. Не стоит упускать хороший момент для реализации творческих проектов и достижения поставленных целей. Однако есть вероятность столкнуться не только с похвалой, но и с критикой, ведь окружающие будут обращать на Львов повышенное внимание.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы могут сосредоточиться на работе и повседневных обязанностях. Волчья Луна подчеркивает необходимость организации и планирования. Это подходящее время для того, чтобы привести дела в порядок и избавиться от ненужных вещей. Обратите внимание на свое здоровье и постарайтесь вести здоровый образ жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам стоит ожидать повышения интереса к социальным аспектам своей жизни. Полнолуние усилит их тягу к гармонии и справедливости. Это отличный период для участия в общественных мероприятиях и благотворительных акциях. Не исключены и серьезные перестановки в личных отношениях: уход от старого к новому. Причем "старым" может оказаться и изживший себя брак, и длительное одиночество.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы могут испытать внутренние трансформации. Волчья Луна обостряет интуицию и помогает глубже понять себя. Это время подходит для самопознания и работы над своими внутренними страхами и комплексами. Будьте открыты к изменениям и новым возможностям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам следует готовиться к путешествиям и новым впечатлениям. Полнолуние активизирует их стремление к познанию мира и расширению горизонтов. Это идеальное время для планирования поездок и изучения новых культур. Возможно, Стрельцы встретят интересных людей, которые окажут влияние на их жизнь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги сосредоточатся на карьере и профессиональных успехах. Энергия Волчьей Луны придаст им сил и уверенности в себе. Это удачный момент для продвижения по службе и заключения важных сделок. Но не стоит забывать о необходимости поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи благодаря энергии полнолуния ощутят усиление своего стремления к свободе и независимости, а также могут проявить себя перед начальством или в бизнесе с помощью оригинальных идей и нестандартных решений. Это хорошее время для экспериментов и инноваций. Возможно, вам удастся найти новые способы самовыражения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит обратить внимание на свои духовные потребности. Волчья Луна усиливает интуитивные способности и стремление к внутреннему покою. Это подходящий период для медитаций, чтения духовной литературы и занятий йогой. У Рыб есть шанс именно в этот период найти ответы на давно мучившие вопросы.

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