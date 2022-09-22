Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака

Президент Русской астрологический школы Александр Зараев составил прогноз для всех представителей зодиакального круга на октябрь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации ФТаймс, Овны смогут уладить давние конфликты. Главный совет от астролога: ищите компанию и будьте внимательны.

Для Тельцов месяц будет весьма трудным. Будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам. Но не опускайте руки: у вас все получится наладить.

Близнецам получится справиться со всеми задачами. Особенно этому знаку повезет в любви. Не растрачивайте время на пустяки.

Ракам также советуют не нервничать. К середине октября вы сможете отдохнуть от многочисленных дел. Главное – правильно расставить приоритеты.

Что касается Львов, им необходимо проявить осторожность. Во второй половине месяца можно будет расслабиться.

Дев ждет решение финансовых вопросов. Трудности они смогут преодолеть быстро. Кроме того, получится наладить отношения в коллективе.

Для Весов октябрь станет очень важным периодом, особенно в профессиональной сфере.

Скорпионам советуют избегать переутомления и волнений. Наладьте общение с близкими. И не переоценивайте свои возможности.

Октябрь подарит Стрельцам новые знакомства. Кроме того, вы совершите карьерный прыжок.

Повышение по службе ждет и Козерогов. Однако действуйте осторожно и держите себя в руках.

Водолеям лучше не спешить и не торопить события. Посвятите этот месяц самообразованию.

Октябрь для Рыб будет полным опасностей и риска. Вы сможете исправить ситуацию, необходимо только время.

Ранее специалисты предупредили представителей шесть знаков зодиака о проблемах со здоровьем.