Состав "Барыса" пополнился канадским новичком из НХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о заключении контракта с Майклом Шапю. Соглашение с 30-летним канадским форвардом рассчитано на один сезон, до 30 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба столичного коллектива, всю свою карьеру центральный нападающий провел в Северной Америке. В 2010 году Майкл был задрафтован "Филадельфией" и с того времени провел в Национальной хоккейной лиге 82 матча. В 2016 году Шапю стал обладателем Кубка Колдера.

В минувшем сезоне канадец выступал в фарм-клубе "Питтсбурга" — команде "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз". За 57 встреч игрок записал в свой актив 33 (12+21) балла за результативность. В АХЛ форвард сыграл 445 матчей и набрал 292 (121+171) балла.

Казахстанские болельщики увидят Майкла Шапю в ближайших домашних играх "Барыса".

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