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"Барыс" пригласил очередного легионера с большим опытом игры в НХЛ

Хоккей Новичок Барыса , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:47 Фото: Instagram/mikeymcleod9
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" заключил контракт с Майклом Маклаудом. Одностороннее соглашение с канадским нападающим рассчитано на один сезон – до 31 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы "столичных", за плечами 26-летнего форварда почти 300 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он играл за "Нью-Джерси". Маклауд был задрафтован клубом в 2016 году под довольно высоким 12-м номером.

В прошедшем сезоне НХЛ в составе "Дэвилз" Майкл забросил 10 шайб и сделал 9 результативных передач в 45 встречах регулярного чемпионата.

По мнению представителей "Барыса", приход очередного канадца принесет пользу не только клубу, но и всей КХЛ. 

"Маклауд за последние 4 сезона вполне успешно играл за "Нью-Джерси Дэвилз", принося пользу на обеих сторонах площадки, причем он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям. Предвосхищая вопросы о разбирательстве с его участием в Канаде, хотелось бы сказать, что Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. В дальнейшем хотим воздержаться от комментариев. Сейчас рассматриваем Маклауда как первого центра, который способен стать не только нашим лидером, но и одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ". Генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин

По информации некоторых источников, Маклауд является одним из фигурантов нашумевшего скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера по команде.

Перед Майклом состав "Барыса" уже пополнили два опытных хоккеиста из-за океана. 13 июля познакомили с Уэйдом Эллисоном, а 26 июля анонсировали приход защитника Уилла Бутчера.

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